Le site Voxusagers.gouv.fr en expérimentation à la CAF du Gard

Voxusagers.gouv.fr est un nouveau site gouvernemental. Il permet aux usagers de noter et de raconter leur expérience avec les services publics, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Expérimenté à la CAF du Gard, le dispositif a déjà reçu de nombreux commentaires, qui apparemment, sont des avis partagés. Voxusagers.gouv.fr devrait être utilisé dans d'autres services et d'autres régions.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.