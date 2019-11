Le sketch de Marie S'infiltre à la marche contre les violences faites aux femmes provoque un tollé

Deux hommes à moitié nus, visages maquillés pour simuler un œil au beurre noir, tenus en laisse et cravachés par une jeune femme tout sourire. Marie S'infiltre - connue sur les réseaux sociaux pour s'inviter partout où elle n'est pas la bienvenue - s'est faite remarquer lors de la marche contre les violences faites aux femmes , samedi 23 novembre à Paris. Habillée de violet de la tête aux pieds pour parodier le code couleur de la mobilisation féministe, la jeune femme s'est pavanée jusqu'à être priée de quitter les rangs, en raison du caractère non violent de l'événement. L'infiltration de trop pour l'humoriste ?

Une "performance" selon elle et ses admirateurs, un "manque de décence" le plus total pour des centaines d'internautes, et #NousToutes, les organisatrices de la marche. La vidéo a provoqué un tollé dès sa publication sur Instagram, avec une légende volontairement choc : "Aaaah les zouz, les nenettes, les gonzesses, les nanas, les minettes... moquées, bousculées, violées. Tuées. Mes petits hommes soumis en ont fait l'expérience, quel délice, ils en raffolent ! Antoine et Maxime, mes coups sont des preuves d'amour et de passion. Et toi femme, tu la ressens la violence ? Et toi homme, t'en penses quoi de ce nouvel engouement féministe ?"

Entre autres, la jeune femme n'avait demandé aucune autorisation aux gens filmés et avait affiché sur internet des personnes qui n'avaient pas forcément fait leur coming-out auprès de leurs proches. Sur Twitter, un fil, depuis supprimé mais retranscrit dans Têtu , affirmait même que la comédienne avait refusé de parler à une des personnes mise en lumière après que celle-ci lui avait demandé de l'enlever du sketch. "C’était en mode caméra cachée, quoi qu’elle en dise, pas en mode interview. (...) On voit mon ami de face, avec ses lunettes de soleil. Et lui, contrairement à moi, ne dit pas à ses proches qu’il est gay / bi. Si ses proches le voient à une Marche des fiertés, ça pourrait être grave pour lui", confiait l'étudiante auprès du site LBGT+.

Maladresses répétées ou provocations insensibles ? Plusieurs internautes ne veulent plus lui laisser le bénéfice du doute et appellent à boycotter l'humoriste, et prévenir les personnes filmées pour les aider à protéger leur image. Malgré cela, Marie S'infiltre reste imperturbable face aux critiques négatives : elle a choisi de ne pas présenter d'excuses et de justifier son geste.

Toujours sur Instagram, Marie Bénoliel de son vrai nom a réagi à la vague de commentaires et de critiques sur cette vidéo avec un nouveau post. "Aaaaah enfin la chasse aux sorcières est lancée! La meute veut du sang et l’exécution en place publique de Marie S’Infiltre sous le regard des réseaux !" écrit-elle pour ouvrir son communiqué. Elle y affirme ensuite que "l’objectif poursuivi par chacune de ses performances" est de "bousculer, transgresser les codes, montrer l’absurdité de notre réalité, remettre en question la pensée dominante, et permettre l'irruption du rire là où on ne l'attend pas." Selon l'humoriste, son intervention ne veut "rien de plus" que "mettre en lumière un sujet d’une autre façon que celle imposée : la posture victimaire, les pleurs, les collages chocs et la manifestation proprement féministe".

"Non, je ne me moque pas des personnes qui vivent des drames, je ne jouis pas de la méchanceté. Non, je ne caricature pas les femmes qui meurent sous les coups de leur conjoints. (...) Nous sommes dans l'ère de la moralisation extrême, celle prescrite par un magistère moral sur lequel il faut s’aligner : s’émouvoir pour la même chose, se scandaliser pour les mêmes faits, penser pareil partout et tout le temps", affirme encore la jeune femme. "C’est mon combat de révéler combien il peut être dangereux d’épouser cette uniformité des comportements", explique enfin la comédienne, qui estime "important de prendre un sujet dramatique et de le détourner, à sa manière".