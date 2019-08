Le Solex, la bicyclette qui roule toute seule

Après la guerre, des vélos à moteur ont fait leur apparition sur le marché. Dans les années 40, les Solex sont devenus un moyen de transport très prisé. Depuis, ils n'ont pas perdu de leur notoriété. Il s'en est vendu des millions d'exemplaires durant 40 ans. Aujourd'hui encore, des passionnés continuent d'entretenir et de remettre à neuf ces engins mythiques.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.