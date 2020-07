Le bio français, un succès fou... au risque de perdre son âme ?

Année après année, l’appétit des Français pour le "bio" ne cesse de croître. En 2019, les consommateurs ont mis dans leur panier de courses pour 11,3 milliards d’euros de produits estampillés du logo à la fleur blanche sur fond vert. "On se dit que c’est meilleur pour la santé. Et même si c’est un peu plus cher, on sélectionne nos produits pour essayer de manger mieux et en moins grande quantité", explique une consommatrice. Comme elle, 3 Français sur 4 achètent "bio" régulièrement de nos jours, indique l'Agence Bio, l’organisme public chargé de suivre l'évolution du marché en France, dont le rapport annuel vient de paraître ce jeudi.

Devant cette fringale des Français pour les produits "bio", la grande distribution continue de croquer des parts de ce marché lucratif et s'arroge maintenant 55% de ses ventes, signant une progression de 18% en 2019. Même si l’œuf n’a pas été détrôné de son statut de produit "bio" le plus consommé, l’organise public note une présence accrue des produits transformés. Les surgelés, en particulier les pizzas et les glaces, les sodas, les eaux aromatisées, la bière mais aussi les fromages industriels ou les céréales du petit déjeuner pèsent de plus en plus lourd. "En grande surface, les prix sont plus attractifs et il y a un large panel de choix", explique ce consommateur.