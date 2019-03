Le tancarville n'est pas près de quitter nos maisons

Pratique pour étendre le linge en intérieur comme en extérieur, le tancarville est un accessoire présent dans la plupart des foyers. En vogue dans les années 60, cet étendoir à linge a failli disparaître en 2005 lorsque son fabricant met les clés sous la porte. C'est en 2016 que sa production est relancée grâce à la dernière fabrique de sèche linge du pays. L'objectif est de vendre jusqu'à 100 000 exemplaires par an et d'étendre le succès de ce produit à l'étranger.



