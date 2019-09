Le trafic de drogue, un fléau en perpétuelle propagation

JT 13H - Dans les grandes villes, en campagne ou en banlieue, le trafic de drogue se retrouve désormais partout.

Plusieurs facteurs favorisent le développement de ce fléau qu'est le trafic de drogue dans le pays. Toutes les drogues possibles et imaginables sont commercialisées, souvent à prix cassés. D'autant plus que la demande des consommateurs est exponentielle et dans certains endroits, il ne s'agit plus d'une économie souterraine. Selon les statistiques, ce secteur très lucratif génère 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 septembre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.