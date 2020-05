Le trafic Internet en hausse de 30% en France pendant le confinement

Beaucoup plus que les usages professionnels, streaming et jeux vidéo sont donc les principaux responsables de cette explosion de consommation et participent à hauteur de 10 à 20% à la hausse globale du trafic, selon un fournisseur d'accès à internet (FAI). Les médias sociaux ont connu une hausse quasiment exponentielle de leur fréquentation: 55% comparé à 2019 dès février, puis 121% en mars et jusqu'à 155% en avril, selon les données des FAI collectées par Netscout.