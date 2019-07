Le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, un risque pour nos assiettes ?

La réponse est oui, le Brésil autorise des pesticides totalement interdits dans l'Union européenne. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA avance même le chiffre de "74% de produits phytosanitaires utilisés au Brésil" qui seraient "interdits en Europe". LCI s'est penché sur le sujet. Nous nous sommes référés à l'étude très complète de la professeure brésilienne Larissa Mies Bombardi, accessible sur le site de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.





Dans son étude "Géographie de l'utilisation de produits agrochimiques au Brésil et les liens avec l'Union européenne", Larissa Mies Bombardi prend l'exemple de trois productions représentatives et massivement importées en Europe : le soja, le café et les citrons. Elle démontre que pour le soja, le Brésil autorise 150 produits phytosanitaires différents, dont 35 sont interdits dans l'Union européenne ; pour le café ce sont 121 produits autorisés au Brésil, dont 30 interdits en UE ; et pour les citrons ce sont 116 produits autorisés, dont 33 interdits en UE.





Parmi les pesticides interdits en UE, on peut retrouver au Brésil de l'acéphate, un puissant insecticide ; le chlorpyrifos ; ou encore l'atrazine, une substance mutagène et reprotoxique. Mais même dans le cas où des substances autorisées en Europe, Larissa Mies Bombardi souligne les grandes différences entre les seuils de traces de pesticides maximales admises dans les aliments. Par exemple pour le glyphosate, le Brésil autorise des traces jusqu'à 1 mg/kg pour le café, en Europe le seuil est dix fois plus bas, de 0,1 mg/kg.