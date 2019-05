Le tunnel sous la Manche fête ses 25 ans

Le 6 mai 1994, François Mitterrand et la reine Elizabeth II inauguraient le tunnel sous la Manche. Depuis, plus de 20 millions de voyageurs empruntent ce passage chaque année. En 25 ans, il a permis de tisser des liens forts entre le nord du pays et l'Angleterre. Côté français, l'EuroTunnel a créé près de 2 500 emplois. Malgré le flou artistique du Brexit, le tunnel sous la Manche continue son histoire.



