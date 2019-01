Le vélo, un moyen de transport de plus en plus en vogue

Plus écologique, pratique, économique et bénéfique pour la santé, le vélo connaît de plus en plus d'adeptes, que ce soit en ville ou à la campagne. Selon la métropole tourangelle, 585 kilomètres ont été aménagés sur son territoire pour ce moyen de transport. Les cyclistes attendent toutefois plus de mesures de sécurité afin de favoriser davantage leurs déplacements.



