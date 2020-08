Le "Village Alzheimer" de Dax a ouvert ses portes : "C'est comme à la maison"

Comment mieux préserver la santé et la qualité de vie des personnes atteintes d'Alzheimer ? A Dax, dans les Landes, un concept jusqu'ici inédit en France a vu le jour : un "Village Alzheimer". Il s'agit du troisième au monde après Rome et Amsterdam. Le projet est scruté à la loupe par les chercheurs et pourrait bien révolutionner l'accueil de nos aînés les plus fragiles.

Financé en grande partie par le département, ce village accueille des malades d'Alzheimer de tous les âges. Il est fermé mais donne l'illusion d'un village landais tout ce qu'il y a de plus normal. Un terrain de pétanques, une supérette, un potager, un restaurant, un coiffeur, la médiathèque. On y chante, on y danse, on s'y amuse. Ici pas de blouse blanche ni de stéthoscope sur les épaules pour le personnel soignant, qui se confond avec les villageois. Tout est fait pour renforcer le lien social, stimuler les personnes tout en évitant les médicaments à outrance.