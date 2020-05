Le village d'Artonne se réjouit de retrouver un peu de liberté

À Artonne (Puy-de-Dôme), il flotte comme un air de liberté et de légèreté, résultat de l'annonce du Premier ministre jeudi. À compter du 2 juin, les bars et restaurants pourront enfin rouvrir et les déplacements ne seront plus limités. Chacun se met déjà à planifier ses habitudes de vie d'avant le confinement. Des retrouvailles très attendues de part et d'autre.