Le vinyle revient à la mode

Une boutique de disques à Calais fait revivre les vinyles. De plus en plus de gens, et parmi eux des jeunes, s'en passionnent et réécoutent les artistes d'antan mais aussi les stars actuelles avec ces 33 Tours. Les vrais amoureux de la musique, eux, connaissent tous les secrets que renferment ces vinyles et l'écoute n'en est que plus agréable. Dans le pays, la progression des ventes de 72% confirme bel et bien leur retour.





