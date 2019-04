Enquête : ces cagnottes qui rapportent

Depuis 2011, le nombre de cagnottes en ligne sur Le Pot Commun, numéro deux dans l'Hexagone, a été multiplié par cent. Pareil chez le numéro un européen Leetchi. En 2018, le site a collecté 200 millions d'euros dont 50 millions pour des cagnottes solidaires. Ces tirelires d'un nouveau genre peuvent aussi rapporter gros. Les sites prélèvent entre 2% et 4% de commission sur le montant total.



