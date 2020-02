Les 80 km/h ont permis d'épargner "334 vies", assure le délégué à la sécurité routière Emmanuel Barbe

Interrogé sur le fort mécontentement des automobilistes face à ces mesures, Emmanuel Barbe n'est pas tendre avec ces opinions tranchées : "Conduire une voiture ne donne pourtant aucune compétence en accidentologie. Heureusement qu'il y a les femmes (sic)". Ces dernières, explique-t-il, causent moins d'accidents que leurs homologues masculins "car elles ont une bien plus grande aversion aux risques que les hommes". Peut-être aussi parce que dans les couples hétérosexuels, elles conduisent moins et sur des distances plus courtes, à cause des clichés sexistes qui perdurent.