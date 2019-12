Les agressions contre les pompiers ont encore augmenté, de 21%, en 2018

En moyenne, cela représente sept pompiers agressés pour 10.000 interventions; un chiffre en hausse exponentielle par rapport à 2016 (5 pour 10.000) et 2017 (6 pour 10.000), constate l'ONDRP. L'Observatoire fait valoir que la hausse a été continue depuis dix ans: en 2008, seuls 899 soldats du feu avaient déclaré une agression.

Les agressions contre les sapeurs-pompiers, qui alimentent le mécontentement de la profession depuis plusieurs années, ont augmenté de 21% en 2018, relève une étude rendue publique mercredi. L'année dernière, 3.411 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression contre 2.813 en 2017, expose une note de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).

Lors du 126e congrès des sapeurs-pompiers en septembre, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'était engagé "à tout faire" pour la sécurité des agents, avec une grande campagne de communication et l'expérimentation des "caméras-piétons".

Selon l'ONDRP, plus de la moitié des pompiers qui ont été agressés en 2018 étaient des professionnels (55% du total) alors qu'ils représentent 17% des effectifs. A Marseille et dans l'agglomération parisienne, où les pompiers sont des militaires, l'augmentation est respectivement de +18% et +48%.

C'est en Nouvelle-Aquitaine que le taux d'agression pour 10.000 interventions est le plus élevé (16) suivi par Bourgogne-Franche-Comté (9). La région Pays-de-la-Loire se caractérise par une forte augmentation entre 2017 et 2018 (+146%).