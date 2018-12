Les agressions de sapeurs-pompiers en hausse de 23% en 2017

Agressions verbales, physiques, jets de projectiles, menaces... le métier de sapeurs-pompiers est de plus en plus risqué. Il faut dire que, ces dernières années, les agressions à leur encontre se sont multipliées. Selon les derniers chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), révélés ce mercredi 19 décembre, le nombre de pompiers victimes de violence a fortement augmenté. En 2017, 2813 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victimes d'une agression au cours d'une intervention. En 2016, ce nombre s'élevait à 2280. Soit une hausse de 23% sur un an.





Outre les caillassages qu'ils subissent lors de certaines sorties sur le terrain, les pompiers sont de plus en plus souvent victimes de violences quotidiennes de la part des personnes qu'ils viennent secourir. Le nombre d'interventions des sapeurs-pompiers est d'ailleurs en légère hausse entre 2016 et 2017 : + 2%, passant de 4.542.357 à 4.651.476, soit 109.119 interventions supplémentaires. Pour 10.000 interventions effectuées, six sapeurs-pompiers ont été agressés en 2017. Là encore, un taux en augmentation par rapport à l'année précédente (5 pour 10.000 interventions en 2016). Selon l'étude réalisée par l'ONDRP, parmi les 2813 sapeurs-pompiers agressés en 2017, moins des deux tiers d'entre eux (1743) ont porté plainte.