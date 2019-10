Les agriculteurs du Puy-de-Dôme manifestent leur colère à Clermont-Ferrand

JT 13H - Les agriculteurs manifestent un peu partout en France ce mardi. Ils protestent notamment contre leur faible rémunération et, plus globalement, autour du malaise qui entoure leur profession. Nous les avons suivis à Clermont-Ferrand.

Les agriculteurs ont répondu à l'appel de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs. Ils se sont donné rendez-vous ce mardi devant les préfectures des différents départements, comme de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, afin d'interpeller Emmanuel Macron. Ils dénoncent notamment les accords de libre-échange et les directives européennes et réclament plus de considération et une rémunération de leur travail.