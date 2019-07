Les agriculteurs restent solidaires face à la sécheresse

Les années de sécheresse se suivent et sont devenues récurrentes. Pour faire face à ce fléau, les agriculteurs de 30 départements participent à une opération de solidarité. Ceux qui connaissent des excédents en foins vont les vendre à ceux qui sont frappés par cette sécheresse. Pour bien marquer la coopération, le prix des fourrages reste inférieur à celui du marché.



