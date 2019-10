Les aidants familiaux pourront bénéficier d'un congé de trois mois indemnisé dès octobre 2020

JT 20H - Les députés ont approuvé vendredi à l’unanimité la disposition qui permettra aux aidants familiaux d’obtenir un congé de trois mois fractionnable et indemnisé. Cette mesure entrera en vigueur en octobre 2020.

Ils sont plusieurs millions à s'occuper d'un parent malade ou âgé tout en travaillant. Les aidants familiaux pourront bénéficier d'un congé de trois mois fractionnable et indemnisé. Il sera indemnisé à hauteur de 43 euros par jour pour une personne en couple et 52 euros pour une personne isolée. L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité cette mesure qui entrera en vigueur en octobre 2020.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.