Les albums photos : un incontournable des souvenirs

L'album photo reste un objet très utilisé des Français. A l'ère numérique, beaucoup préfèrent encore faire développer leurs photos et les classer dans celui-ci. Qu'il soit classique, traditionnel ou coloré, son feuilletage fait replonger dans les souvenirs parfois lointains et réveille les émotions. Un patrimoine familial qui traverse les temps.

