Les archives des vacances : le barbecue de l'été

Il est le symbole des journées ensoleillées, des vacances, qui nous vient des États-Unis. À la fin du XVIIe siècle, le terme "Barbacoa" désignait une grille de bois pour fumer la viande. Mais c'est dans les années 60 que le barbecue devient l'instrument indispensable pour tous les citadins en manque de nature. Au fil des années, l'appareil se modernise, et le bon vieux barbecue à charbon est détrôné.



