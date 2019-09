Les baies de goji font fureur dans le pays

JT 13H - Elles envahissent de plus en plus les supermarchés. Avec cette promesse de jeunesse éternelle, les baies de goji ont séduit de nombreux consommateurs.

Séchées, en poudre, en bar énergétique et même en cosmétique, les baies de goji attirent de plus en plus de consommateurs. Grâce à leurs vertus, elles ont servi de base à la médecine traditionnelle chinoise depuis des millénaires. En effet, on les surnomme "les fruits de la jeunesse éternelle". Il faut cependant faire attention à la qualité. Pour des baies de goji de bonne qualité, il faut compter entre 35 et 40 euros le kilo voire plus pour celles qui sont produites dans le pays.



