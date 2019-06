Les Balles Blanches offrent une petite parenthèse aux enfants malades

Chaque année, depuis 17 ans, l'association Les Balles Blanches organise une journée récréative pour les enfants hospitalisés. Toutes les activités se passent sur un terrain de golf. Rencontre et découverte du métier de pompier et de gendarme fait partie du programme. Pour les participants, c'est un moyen d'apporter un peu de bonheur à ces enfants et de les aider à mieux affronter la maladie.



