Les bars à ongles : à l'assaut des villes et des campagnes

JT 20H - Personne n'échappe à la tendance des ongles bien faits. Les instituts proposant des manucures sont désormais incontournables.

Le secteur du cosmétique connaît l'une des plus fortes croissances. La manucure n'est plus un privilège réservé à ceux qui ont du temps. Avec les bars à ongles, il est aussi simple de se faire poser une couleur que d'aller boire un café. Et cette nouvelle tendance a aussi bien conquis les villes que les campagnes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.