Les Bleues mieux payées grâce au Mondial ?

Lundi, Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, s'est exprimée sur le salaire des Bleues. Lors de l'interview, elle avait affirmé "qu'il serait naturel et normal d'augmenter la rémunération des joueuses" après leurs performances au Mondial 2019. En effet, avec près de dix millions de parts d'audience pour leur match, l'engouement autour des Bleues est presque similaire à celui de leurs homologues masculins. Peut-on envisager une égalité salariale homme-femme dans le monde du football ? Qu'en disent les responsables ?



Ce mardi 2 juillet 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "Ça va faire du bruit", nous parle de l'inégalité salariale des joueurs de football et de la possible augmentation de la rémunération des Bleues. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 02/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.