Les bons plans de la rentrée

L'application Cliiink est une initiative qui pousse les habitants à faire du recyclage et les récompenser par des cadeaux. Des bennes spécialisées ont été installés à Cabourg, à Grasse et à Monaco pour recevoir les bouteilles en verre. Et à chaque bouteille versée, l'utilisateur de l'application collecte des points. Ces derniers seront ensuite échangés contre des bons plans offerts par les partenaires de la plateforme. jestockemonbateau.fr, quant à elle, propose aux particuliers de devenir bateau-stockeur. Les personnes possédant quelques mètres carrés inutilisés dans sa propriété ont la possibilité d'hiverner des bateaux et de compléter ses revenus.



Ce samedi 31 août 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir des applications qui permettent de compléter nos revenus. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 31/08/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.