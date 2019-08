Les bouchons en été, un grand classique sur les routes des vacances

En été, les autoroutes sont bondées car les vacanciers affluent en masse pour se rendre sur les plages. Ce qui crée des bouchons. En fouillant dans les images d'archives, l'on constate que la circulation a toujours été saturée sur les routes des vacances durant la période estivale, et cela, depuis les années 1968. Bien que de nombreuses autoroutes ont été construites dans les années 1970, les embouteillages n'ont pas diminué pour autant des années plus tard. Toutefois, certains conseils d'antan restent encore d'actualité pour éviter les bouchons.



