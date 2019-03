Les camélias en fleur présagent l'arrivée du printemps

Originaire d'Asie, le camélia a été importé à Nantes par Henri Favre il y a deux siècles. Depuis, cette fleur orne les jardins publics et privés de la ville. Variant du rose au rouge chatoyant, le camélia existe sous plus de 600 variétés. En fleur en ce mois de mars, il embellit les façades nantaises et donne déjà un air de printemps.



