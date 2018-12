Les colis de Noël, une tradition qui ravit les personnes âgées

La distribution des colis de Noël de la commune de Gérardmer, dans les Vosges, a ravi les retraités de la résidence du Vinot. Lors d'un goûter organisé pour l'occasion, de jolies tables ont été dressées et garnies par les employés de la ville et l'ambiance a été assurée par l'école de musique. Un moment convivial qui permet de renforcer les liens sociaux mais surtout de perpétuer la vieille tradition communale des "colis de Noël". Un cadeau apprécié tant par le contenu que par le geste.



