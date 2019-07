Les colonies de vacances face au défi de la chaleur

De 29°C à midi, la température est montée à plus de 35°C dans l'après-midi à certains endroits. Les centres aérés ou les colonies de vacances se sont donc organisées afin de protéger les enfants. Bar à fruit, eau à volonté, volets et fenêtres fermés... Des mesures spécifiques ont été mises en place. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.



