Les commandes de fioul domestique affluent

JT 13H - Beaucoup de ménages ont anticipé leurs recharges de fioul pour l'hiver. Du coup, les professionnels croulent sous les commandes.

Une importante quantité de fioul est chargée ce 17 septembre 2019 sur le port de Brest, dans le Finistère. Entre quatorze et quinze livraisons par camion sont prévues pour la journée. En effet, le mois de septembre reste la période où la demande de fioul domestique est la plus importante, notamment pour se préparer pour l'hiver. Une affluence des commandes qui est également due à l'augmentation rapide des prix depuis le début de la semaine.



