Les détails sur les différentes cérémonies d'hommage à Jacques Chirac

JT 13H - L'équipe de TF1 vous présente le planning et les itinéraires concernant les différentes cérémonies d'hommage à Jacques Chirac.

La famille de Jacques Chirac voulait un hommage à la hauteur de sa popularité. Pour l'occasion, le planning s'annonce bien chargé. Voici les détails concernant les cérémonies : ouverture des portes de la cathédrale des Invalides dès quatorze heures le 29 septembre 2019 avec des registres de condoléances mis à disposition. Dans la matinée du 30 septembre, une cérémonie strictement familiale est prévue dans cette même cathédrale. Découvrez le reste du planning et des itinéraires en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.