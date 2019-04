Les dons pour reconstruire Notre-Dame de Paris

Faire un don, tout en faisant ses courses. Les enseignes de supermarché le proposent aux clients, et sur la seule journée du 17 avril, 20 000 euros ont déjà été récupérés dans l'ensemble des magasins. Les sites internet sont aussi d'autres moyens d'en donner. Il faut cependant faire attention, car les arnaques voient déjà le jour. Seuls quatre organismes sont habilités à les recueillir.



