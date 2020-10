Les écoles et les collèges vont-ils rester ouverts en cas de reconfinement ?

"Les enfants sont moins contaminés et moins contaminants mais il faut tout de même renforcer les mesures existantes. Cela passe par une aération des classes supérieure à la normale et un non-mixage des classes, notamment à la cantine", avance ainsi Robert Cohen, pédiatre et infectiologue. La question du port du masque obligatoire pour les jeunes enfants (à partir de 6 ans) pourrait en outre être remise sur la table.

L'incertitude règne au sein du gouvernement quant aux lycées et universités. Faut-il laisser ces établissements ouverts ? Certains spécialistes estiment que ce ne serait pas raisonnable. L'épidémiologiste Antoine Flahault s'en explique : "Dans ce groupe d'âge que représentent les jeunes et les étudiants, on sait que de nombreux clusters se forment, s'entretiennent. Ils risquent ensuite de passer aux âges les plus élevés".