Les éoliennes envahissent la Somme

La Somme est le département qui compte le plus d'éoliennes. Un peu trop au goût de certains. A Montagne-Fayel, par exemple, les villageois se sentent cernés par les parcs éoliens. A quelques kilomètres pourtant, à Hypercourt, celles-ci sont les bienvenues. En effet, elles rapportent aux communes 100 000 euros par an. Une compensation non négligeable qui permet de financer des projets de rénovation ou de construction.



