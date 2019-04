Les experts scrutent Notre-Dame de Paris pour vérifier sa stabilité

Les pompiers sont toujours à pied d'œuvre près de 36 heures après la fin de l'incendie de Notre-Dame de Paris. La structure a été fragilisée et certaines parties de la cathédrale menacent de s'effondrer. Les agents du feu accompagnent les experts pour vérifier la stabilité de l'édifice et des entreprises s'activent depuis la matinée du 17 avril 2019 à enlever les gravats. L'objectif étant de récupérer les œuvres d'art majeurs restants.



