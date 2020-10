Les familles modestes toucheront une aide exceptionnelle au cours des six prochaines semaines

L'exécutif va débloquer un nouveau coup de pouce pour les plus modestes. Emmanuel Macron a annoncé mercredi 14 octobre que le gouvernement allait verser une aide exceptionnelle aux familles modestes. C'est cette partie de la population qui s'est avérée la plus touchée par l'épidémie de coronavirus et par la crise économique et sociale qui en a découlé.

Les bénéficiaires du RSA et des aides personnalisées au logement (APL) vont ainsi toucher, dans les six semaines qui viennent - période qui correspond à la mise en place souhaitée par le gouvernement d'un couvre-feu en Ile-de-France et dans huit métropoles - une aide de 150 euros. En outre, une aide complémentaire de 100 euros par enfant sera versée.

Mi-avril, le gouvernement avait déjà débloqué une aide similaire, d'un coût de près d'un milliard d'euros, qui avait été versée automatiquement, le 15 mai, à 4,1 millions de foyers. Elle devait aider les familles concernées notamment à suppléer les frais occasionnés par l'arrêt de la cantine.