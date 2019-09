Les fermetures des centres des impôts font débat

JT 20H - Dans les trois ans à venir, 5800 postes de fonctionnaires seront supprimés à Bercy. Cette décision inquiète les contribuables.

Sur un total de 123 500 fonctionnaires, 5 800 suppressions de poste ont été annoncées à Bercy, plus précisément au ministère de l'Action et des Comptes publics, d'ici 2022. Ainsi, un millier de trésoreries pourraient disparaître dans les trois prochaines années. Quelles seront les conséquences de cette baisse d'effectifs pour les contribuables ?



