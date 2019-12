Les festivités de Hanoucca ont commencé

Hanoucca, la dernière fête du calendrier juif, est apparue il y a plus de 2 000 ans, après la reconquête de Jérusalem aux mains des Grecs. Elle tient son origine d'une miraculeuse petite fiole d'huile d'olive qui resta allumée durant huit jours dans le temple sacré. Depuis, la tradition veut qu'une bougie soit allumée chaque soir pendant huit jours. Cette année 2019, Hanoucca tombe un 25 décembre. La première bougie, quant à elle, a été allumée le 22 décembre.



