Les Français : des vacanciers pas comme les autres

En cette période de grandes vacances, sept Français sur dix envisagent de partir. Beaucoup d'entre eux plébiscitent la France, car ils sont 56% à rester sur le territoire. Mais quelles sont les destinations les plus prisées ? Combien de temps durent nos vacances par rapport à nos voisins européens ? Éléments de réponses avec notre journaliste Garance Pardigon.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.