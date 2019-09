Les Français rendent hommage à Jacques Chirac

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - Hommage à Jacques Chirac, débat sur la loi bioéthique, marche de la colère... tout ce qui vous attend cette semaine.

Un hommage populaire sera rendu ce dimanche à Jacques Chirac. A midi, un service solennel présidé par Emmanuel Macron sera célébré en l'église Saint-Sulpice. Plus de 30 chefs d'Etats et de gouvernements y seront présents. Lundi, l'ancien président sera inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille. Malgré le jour de deuil national, les députés, eux, devront siéger pour débattre autour de la loi sur la bioéthique. Par ailleurs, les auditions des nouveaux commissaires européens désignés par les eurodéputés débutent ce lundi. Mardi, les policiers effectueront une "marche de la colère", la Cour de cassation rendra son arrêt sur l'affaire Bygmalion et le jeune homme qui a déclaré avoir tenté de tirer sur Emmanuel Macron en juillet 2017 comparaîtra en correctionnelle.



