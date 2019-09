Les Français rendent un dernier hommage à Jacques Chirac

JT 20H - La famille Chirac voulait un hommage populaire, les Français étaient au rendez-vous. Des dizaines de milliers d'entre eux sont venus rendre un dernier hommage à Jacques Chirac ce dimanche.

Ce dimanche, des dizaines de milliers de nos compatriotes ont tenu à venir dire adieu à celui qui dirigea l'Hexagone durant douze ans. Certains attendaient depuis le matin devant l'hôtel des Invalides. Voulu par les proches de l'ancien président, l'hommage était populaire et en même temps très solennel. Sa fille Claude et son petit-fils étaient présents.



