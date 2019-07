Les fusils de précision, un savoir-faire français

Depuis 27 ans, les tireurs d'élite français utilisent les fusils de précision conçus par PGM Précision. Cette arme est capable d'atteindre le centre d'une cible se trouvant à 800 mètres, soit huit fois de plus que la longueur d'un terrain de foot. Elle a été imaginée dans les ateliers de l'entreprise en 1991. Depuis, elle est améliorée en permanence en collaboration avec les unités d'élite. PGM Précision en produit 600 exemplaires chaque année et en exporte à l'étranger.



