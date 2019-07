Les gendarmes renforcent les contrôles sur l'A63

En Gironde, les forces de l'ordre ont renforcé les contrôles routiers sur l'autoroute A63 en direction du Pays basque. Sous un temps pluvieux, ils repèrent les comportements dangereux des automobilistes et des touristes, qui manquent parfois de vigilance. Le week-end de départ en vacances est classé rouge pour la journée du 27 juillet 2019 et s'annonce chargé pour les policiers.



