Les Gilets jaunes férus de théories du complot ? Pas si simple...

Un sondage dont les résultats sont à pondérer, selon la maîtresse de conférence à l'université Paul Sabatier de Toulouse, Brigitte Sebbah. Cette chercheuse, qui est aussi membre du laboratoire d'études et de recherches appliquées en sciences (Lerass), a recueilli dans le cadre de son étude sur les Gilets jaunes et leur usage des réseaux sociaux, plus de quatre millions de tweets au total et 60.000 posts Facebook, sur des pages locales et nationales du mouvement.





Concernant le rapport aux fausses informations et aux théories du complot des Gilets jaunes, Brigitte Sebbah argumente : "On a retrouvé des traces de modération lors de chaque présence d'amalgame ou de thèse complotiste. Il y a vraiment une volonté d'évacuer toute ligne partisane et toute fausse information des propos qui sont écrits sur ces pages. Comme dans tout mouvement social bien sûr, on peut retrouver des propos racistes ou complotistes, mais ils restent à la marge et ne sont pas significatifs. Surtout, on a pu percevoir une infiltration dans le mouvement de comptes Twitter, par exemple, se présentant comme apolitiques et Gilets jaunes... mais ayant twitté, quelques mois en amont, beaucoup de contenus d'extrême droite et de fausses informations. Ce qu'on a vu nous, c'est que les Gilets jaunes - parmi lesquels ne figurent pas seulement des personnes pauvres ou des ouvriers - ne réduisent pas leurs problèmes à l'immigration et ne font pas leur commerce du pacte de Marrakech."