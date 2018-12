Les grands magasins de Paris et les sites touristiques ont décidé d'ouvrir leurs portes ce 15 décembre

À dix jours de Noël et malgré la tenue de l'acte V des gilets jaunes, les grands magasins et certains sites touristiques ont ouvert leurs portes ce 15 décembre 2018 dans la capitale. La plupart des Parisiens disent être ravis de pouvoir faire leurs courses de Noël dans un semblant de normalité. Les touristes, quant à eux, comptent bien visiter la pyramide du Louvre dans la journée.



