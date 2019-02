7850 euros net en moyenne : une étude lève le voile sur les hauts salaires de la fonction publique

Pour la première fois, l'Insee passe au peigne fin les revenus de l'élite du public. L'Institut national des statistiques révèle ce jeudi 21 février que les fonctionnaires les mieux payés gagnent en moyenne 7.850 euros net par mois. Des chiffres issus du Système d'information des agents des services publics (Siasp), qui se base sur les revenus de 2016 des quelques 48.500 agents représentant les 1% les plus riches. Se dessine alors le portrait-robot de l'élite de la fonction publique : un homme de plus de 55 ans, travaillant à Paris ou à l’étranger.





Cette étude arrive en plein mouvement des Gilets jaunes. Et alors que le débat autour des salaires des fonctionnaires est récurrent, il s’est clairement cristallisé ces derniers mois. Au sein du mouvement, l’une des revendications principales est la baisse des "privilèges" des plus hauts fonctionnaires, et de façon plus globale, une demande de justice sociale.