Les incendies de forêt se multiplient dans l'Hérault

JT 13H - Dans l'Hérault, il aura fallu quatre heures pour stopper les flammes qui ont ravagé des dizaines d'hectares de forêts dans la région.

Des incendies de forêt ont frappé le village de Saint-Jean-de-la-Blaquière, dans l'Hérault, ce 6 septembre 2019. Dans les airs, des Canadair arrivent en renfort et empêchent les flammes d'avancer au-delà des cinquante hectares déjà brûlés. La difficulté de ce type de feu, c'est notamment la force du vent, le relief et les accès pour atteindre les lisières. Le pire a été évité chez certains habitants. Près de 300 pompiers restent mobilisés pour s'assurer qu'aucun foyer ne reprenne.



