Les Lyonnais doivent-ils vraiment payer jusqu’à 40 euros la nuit pour recharger leur voiture électrique ?

Dans la métropole lyonnaise, les usagers de voitures électriques ont vu les prix de rechargement flamber. Le service de location de voiture électrique Bluely, appartenant au groupe Bolloré, a modifié début juin, les tarifs sur ses bornes de recharge. Jusqu’à présent, les lyonnais détenteurs d’une voiture électrique devaient s’acquitter de seulement 1 euro la première heure puis 3 euros les heures suivantes pour recharger leur véhicule sur les bornes Bluely. Concernant l’abonnement, le prix de la carte était de 15 euros la première année, pour ensuite devenir gratuite les années suivantes.





Mais l'entreprise qui possède 100 bornes sur les 250 présentes sur le territoire lyonnais, a décidé d'augmenter drastiquement les tarifs. Les usagers devront désormais payer 5 euros par mois (soit 60 euros l'année) leur abonnement "recharge" ainsi que 2 euros chaque demi-heure. Une augmentation significative, qui pose notamment problème aux utilisateurs souhaitant recharger leur véhicule la nuit : alors que le tarif était plafonné à 5 euros de 22 heures à 8 heures, ce n'est désormais plus le cas. Le plafonnement supprimé, la nuit de recharge peut donc effectivement monter jusqu'à 40 euros (2 euros multipliés par 20 demi-heures). Soit une augmentation de 700%. Les tarifs sont consultables directement sur le site de la société. En comparaison, à Paris, il est possible de recharger son véhicule électrique sur les anciennes bornes Autolib' pour 120 euros l'année et ceci en illimité.